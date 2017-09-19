У Севастополі провели рейд по квартирах сімей українських військових – ЗМІ
В окупованому Севастополі 18 вересня ввечері російські поліцейські провели рейд квартирами одного з будинків Севастополя, де проживають сім'ї військовослужбовців ЗСУ та військові пенсіонери.
Про це повідомляє "Крим.Реаліі" з посиланням на дружин українських офіцерів, які не змінили присяги і зараз проходять службу на материковій частині України.
За їхніми словами, напередодні, близько 19:00, двоє співробітників російської поліції і ще двоє осіб у цивільному обійшли всі квартири будинку №17 по провулку Новікова в Балаклаві й провели бесіди з мешканцями.
Зокрема, силовики запитували у людей, чи знають ті, що проживають в службовому житлі, цікавилися, скільки людина проживає у квартирі і де зараз знаходиться глава сімейства.
"Поліцейські пред'являли службові посвідчення, але про причини перевірки не повідомляли. У мешканців вимагали паспорти і перевіряли реєстрацію. Також поліцейські детально розпитували про сусідів: хто проживає, хто виїхав і де зараз знаходиться", - йдеться в повідомленні.
При цьому, за інформацією видання, співробітники в цивільному в бесідах не брали участь і не представлялися.
За словами мешканців, раніше вже була спроба виселити одну з сімей із службової квартири, але права на житло вдалося відстояти в суді.
Вищевказаний 40-квартирний будинок був побудований для ВМС України і зданий в експлуатацію наприкінці 2003 року. У ньому в службових квартирах проживають сім'ї українських військовослужбовців і сім'ї військових пенсіонерів. Будинок знаходився на балансі ВМС України. Частина квартир була приватизована до 2014 року.
Після окупації Криму Росією будинок передали на баланс Міністерства оборони Росії.
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