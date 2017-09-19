Україна розпочинає суперечку в СОТ із Казахстаном

Найближчими днями Україна подасть у Світову організацію торгівлі (СОТ) запит на початок консультацій із Казахстаном.

Про це "Європейській правді" розповіло джерело в уряді.

Причиною запиту є встановлення Євразійською економічною комісією захисних мит на український трубопрокат, внаслідок чого українські виробники (зокрема, "Інтерпайп") втратили можливість експортувати на казахський ринок.

"Початок суперечки може стати стимулом для Казахстану лобіювати відміну такого рішення", - зазначають у уряді.

Нагадаємо, двосторонні консультації є першою стадією вирішення торговельних суперечок у СОТ. Якщо сторони не можуть знайти рішення, питання виноситься на розгляд експертної панелі.

Європейська правда