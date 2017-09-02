Штепа скаржиться, що її побили в СІЗО

Обвинувачена в посяганні на територіальну цілісність України та участі у діяльності терористичної групи екс-мер Слов'янська Неля Штепа заявила, що її побив співробітник Харківського СІЗО.

Про це написав адвокат Штепи Олександр Шадрін у facebook.

"Хто вірить у те, що ці тілесні ушкодження могли утворитися внаслідок самопадіння?" - написав він, опублікувавши фото, на яких Штепа демонструє сліди на руці і на лобі, схожі на синці.

Адвокат не вказав, коли саме його підзахисна отримала вказані забої. Водночас, напередодні інший адвокат Олександр Тананкін опублікував заяву екс-мера Слов'янська до міністра юстиції, в якій вказується, що співробітник Харківського СІЗО побив її 24 червня 2017 року. Сама заява датована 30 серпня.

Крім того у заяві Штепа поскаржилась на незадовільні умови утримання в СІЗО.

Як повідомлялось, 31 серпня адвокат Штепи Дмитро Марченко заявив, що Жовтневий райсуд Харкова задовольнив скаргу захисту на умови її утримання і відсутність медичної допомоги і наказав забезпечити прийнятні умови для заарештованої.

23 серпня на суді Штепа виступила з клопотанням про повне звільнення у зв'язку з тим, що за 3 роки арешту суду не були наданы прямі докази її вини. Суд відхилив клопотання.

На суді вже допитані 6 свідків обвинувачення із заявлених восьми, жоден не підтвердив її провини. Чергове засідання суду призначено на 19 вересня.

26 липня Ленінський райсуд Харкова продовжив для Штепи утримання під вартою без можливості внесення застави до 21 вересня 2017 року.

Штепу було затримано 11 липня 2014 року. На суді вона пояснювала, що закликала Путіна увійти в Слов'янськ під погрозами терористів, що в полоні у терористів її били, а інтерв'ю для російських видань зроблені "під дулом автомата". Їй загрожує довічний термін.