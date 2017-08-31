Екс-мера Штепу перевели до штрафного ізолятора - адвокат

Екс-мера Слов'янська Нелю Штепу, обвинувачену в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України та участь у діяльності терористичної групи, перевели в штрафний ізолятор Харківського СІЗО.

Про це повідомив її адвокат Дмитро Марченко, передає Укрінформ.

"Від сьогодні Штепі в третій раз з початку тижня змінили умови утримання в СІЗО: її перевели на 10 днів у штрафний ізолятор, нібито через те, що вона відмовилася залишати чергову камеру після 22:00. В результаті, стан її здоров'я погіршився", - зазначив адвокат.

Водночас, за його словами, напередодні Жовтневий райсуд Харкова задовольнив скаргу захисту на умови утримання Штепи і відсутність медичної допомоги і наказав забезпечити прийнятні умови для заарештованої.

Як відомо, 24 серпня після чергового засідання Ленінського райсуду Харкова у режимі онлайн у справі екс-мера Слов'янська Нелі Штепи, її перевели в інше приміщення в СІЗО, де, за словами адвоката, немає водопроводу, і в спекотну погоду у неї підвищився тиск, знадобилася медична допомога.

23 серпня на суді Штепа виступила з клопотанням про повне звільнення в зв'язку з тим, що за 3 роки арешту суду не представлені прямі докази її вини. Суд відхилив клопотання.

На суді вже допитані 6 свідків обвинувачення з заявлених восьми, жоден не підтвердив його провини. Чергове засідання суду призначено на 19 вересня.

26 липня Ленінський райсуд Харкова продовжив для Штепи утримання під вартою без можливості внесення до 21 вересня 2017 року.

Штепа затримано 11 липня 2014 року. На суді вона пояснювала, що закликала Путіна увійти в Слов'янськ під загрозою терористів, що в полоні у терористів її били, а інтерв'ю для російських видань зроблені "під дулом автомата". Їй загрожує довічний термін.