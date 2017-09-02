США і Південна Корея переглянуть ракетну угоду на тлі загрози КНДР

США і Південна Корея вирішили переглянути спільний договір, що обмежує розробку балістичних ракет Півдня, у зв'язку з ядерною загрозою з боку Північної Кореї.

Про це з посиланням на прес-службу президента Південної Кореї Мун Чже Іна повідомляє Reuters.

У Білому домі підтвердили, що Трамп дав "концептуальне" схвалення на покупку Південною Кореєю військової техніки США на мільярди доларів.

Південна Корея хоче підвищити ракетний потенціал, щоб посилити свої оборонні можливості проти Північної Кореї, яка розробляє ракетну і ядерну програми, порушуючи міжнародні попередження і санкції ООН.

"Обидва лідери погодилися з принципом перегляду директиви з ракетних озброєннь до рівня, який задовольнить Південну Корею, розділяючи думку про необхідність зміцнення оборонних можливостей Південної Кореї у відповідь на провокації і погрози Північної Кореї", - заявили в адміністрації президента Мун Чже Іна.

Раніше США і Південна Корея домовились про розгортання на півострові американських протиракетних систем THAAD. Проте таке рішення не схвалює Китай.

Як відомо, в ніч на 29 серпня Північна Корея здійснила черговий запуск ракети. Збройні сили Південної Кореї заявили, що ракета була запущена з району Сунан недалеко від північнокорейської столиці. Вона пролетіла 2700 км, досягнувши висоти близько 550 км. Ракета пролетіла над Японією і впала в Тихому океані.

У зв'язку з цим Рада Безпеки ООН на екстреному засіданні засудила поведінку КНДР.

Північнокорейський лідер Кім Чен Ин заявив, що останнє ракетне випробування було "прелюдією" до початку пуску ракет по американському острову Гуам в Тихому океані.

Нагадаємо, 5 серпня Радбез ООН одноголосно прийняла резолюцію, яка підсилює санкції проти Північної Кореї. Нові санкції фактично позбавляють Пхеньян однієї третини річного доходу від експорту, який становить $ 3 млрд на рік.

Як повідомлялось, подальші санкції ООН проти КНДР можуть заборонити текстильний експорт Пхеньяну, скоротивши ще на третину доходи країни від експорту.