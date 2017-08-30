КНДР назвала останнє випробування "прелюдією" до пусків до острову Гуам

Північнокорейський лідер Кім Чен Ин заявив, що останнім ракетне випробування було "прелюдією" до початку пуску ракет до американського острова Гуам в Тихому океані.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на Центральне телеграфне агентство країни (ЦТАК).

Також він підтвердив, що КНДР напередодні запустила ракету середньої дальності Hwasong 12.

У ніч на 29 серпня Північна Корея здійснила черговий запуск ракети. Збройні сили Південної Кореї заявили, що ракета була запущена з району Сунан недалеко від північнокорейської столиці. Вона пролетіла 2700 км, досягнувши висоти близько 550 км. Ракета пролетіла над Японією і впала в Тихому океані.

Раніше Північна Корея заявляла, що розглядає питання про запуск чотирьох ракет в район острова Гуам, де розташована американська військова база.

Як повідомлялось, 26 серпня Північна Корея запустила три балістичні ракети малої дальності.

Нагадаємо, 5 серпня Радбез ООН одноголосно прийняв резолюцію, яка посилює санкції проти Північної Кореї. Нові санкції фактично позбавляють Пхеньян однієї третини річного доходу від експорту, який складає $3 млрд на рік.