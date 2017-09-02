Доба в АТО: Бойовики здійснили 20 обстрілів зі стрілецької зброї

У перший день нового навчального року в районі проведення АТО російсько-окупаційні війська зі стрілецької зброї 20 разів обстрілювали укріплення українських військ.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Так, на Луганському напрямку противник чотири рази відкривав вогонь неподалік Станиці Луганської, Кримського та Жовтого.

На Донецькому напрямку 14 разів під вогнем зі стрілецької зброї опинялись опорні пункти ЗСУ біля Авдіївки, Зайцевого, Майорська та шахти Бутівка.

На Маріупольському напрямку ворог двічі обстріляв позиції сил АТО на підступах до Водяного.

З метою збереження життя українських захисників сили АТО відкривали вогонь у відповідь лише раз.

За добу втрат серед українських військових немає.

У штабі АТО підкреслили, що органами військового управління, військами та силами АТО продовжують вживатися заходи із недопущення порушень режиму припинення вогню.

"З метою взаємодії на опорних пунктах підрозділів військових частин залучається окрема категорія військовослужбовців сил АТО та оперативно-тактичних угруповань", - сказано у повідомленні.

Одночасно керівництво АТО заявляє про готовність української армії адекватно реагувати на усі агресивні дії ворога, які несуть загрозу бійцям ЗСУ і мирним мешканцям.