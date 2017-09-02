Грицак хоче кримінальної відповідальністі за відвідування РФ політиками

Глава СБУ Василь Грицак пропонує ввести кримінальну відповідальність за відвідування Російської Федерації депутатами, політиками і громадськими діячами.

Про це він заявив у суботу, коментуючи запровадження біометричного контролю для іноземців з 2018 року.

"Це однозначно допоможе нам у роботі. Я підтримую ініціативу президента. Я би пішов ще далі: я би ввів законодавчу заборону і кримінальну відповідальність за відвідування країни-агресора депутатами, політиками і громадськими діячами", - сказав глава СБУ.

Як повідомлялося, у суботу набув чинності указ президента про введення з 2018 року біометричного контролю для в'їзду в країну іноземців, в тому числі громадян РФ.

Українська правда