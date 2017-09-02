Набув чинності указ про біометричний контроль для іноземців з 2018 року

Указ президента про введення з 2018 року біометричного контролю для в'їзду в країну іноземців, в тому числі громадян РФ, набув чинності.

У суботу він опублікований в урядовій газеті "Урядовий кур'єр", повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Указ про введення в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 10 липня 2017 року "Про посилення контролю за в'їздом в Україну, виїздом з України іноземців та осіб без громадянства, дотриманням ними правил перебування на території України" набуває чинності з дня його опублікування.

Згідно з документом, уряду доручено в місячний термін вжити заходів щодо вдосконалення законодавства про порядок перебування в Україні іноземців, в тому числі громадян Російської Федерації.

Кабміну також доручено в двомісячний термін опрацювати питання механізму та етапності впровадження процедури в'їзду в Україну та виїзду з України іноземців, в тому числі громадян РФ, за закордонними паспортами, що містять безконтактний електронний носій, а до 1 січня 2018 року забезпечити початок функціонування національної системи біометричної верифікації та ідентифікації громадян України, іноземців та осіб без громадянства, вирішивши питання необхідного ресурсного забезпечення фіксації біометричних даних іноземців, в тому числі громадян РФ, при здійсненні прикордонного контролю в пунктах пропуску через державний кордон України та в контрольних пунктах в'їзду-виїзду.

У місячний термін Кабміну доручено за участю СБУ забезпечити комплекс заходів щодо посилення контролю в'їзду та виїзду з України іноземців, в т.ч. громадян РФ і осіб без громадянства, вжити заходів щодо вдосконалення законодавства про реєстрацію місця проживання або перебування в Україні іноземців, в т.ч. громадян РФ, а також осіб без громадянства, що походять з держав міграційного ризику або в'їхали в Україну з території таких держав.

Крім того, Кабміну доручено оновити список держав міграційного ризику, зокрема внести до нього Російську Федерацію.

Як повідомлялося, 1 вересня президент Петро Порошенко заявив, що з 1 січня 2018 року має запрацювати система фіксації біометричних даних на пунктах пропуску через державний кордон.

10 липня повідомлялося, що РНБО ініціює впровадження біометричного контролю для усіх громадян, які перетинають кордон України. Для громадян РФ із наступного року запровадять механізм попередньої реєстрації, пояснював секретар РНБО Олександр Турчинов.