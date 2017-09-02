Ахметов увійшов до рейтингу мільярдерів Bloomberg

Згідно з рейтингом Bloomberg Billionaires Index (BBI), статки Ріната Ахметова з січня 2017 року скоротилося на 45,8 мільйонів доларів і становлять 4,38 мільярди доларів.

Відповідні дані опублікував Bloomberg.

Інших українців в рейтингу мільярдерів з 500 осіб немає. Нижня планка входження в рейтинг становила 3,93 мільярда доларів.

Ахметов посідає в рейтингу 439-е місце. Лідируючу позицію рейтингу зберіг творець Microsoft Білл Гейтс з капіталом в 86,4 млрд доларів.

Найбагатшим серед росіян став основний акціонер "Сєвєрсталі" Олексій Мордашов, його статки зросли з січня на 1,49 млрд доларів і оцінюються в 18,4 млрд доларів. Він посідає 49-е місце в рейтингу.

Індекс розраховувався на основі вартості акцій і даних звітностей компаній, в яких мільярдери мають частки. У деяких випадках враховувалося співвідношення капіталізації компанії до EBITDA або ціни акції до прибутку на акцію.

Нагадаємо, до рейтингу найбагатших людей світу, який склало американське видання Forbes, потрапили українські бізнесмени Рінат Ахметов, Геннадій Боголюбов, Юрій Косюк, Костянтин Жеваго, Ігор Коломойський і Віктор Пінчук.

Економічна правда