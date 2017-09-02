Порошенко: Вимагаємо припинити дії проти української церкви в Криму

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Субота, 2 вересня 2017, 21:32

Президент Петро Порошенко вимагає припинити дії проти української церкви у анексованому Росією Криму. 

Про це, як повідомляє прес-служба глави держави, Порошенко заявив 2 вересня під час зустрічі з предстоятелями церков та героями України.

Президент назвав неприйнятним напад в окупованому Криму на храм Святих рівноапостольних князів Володимира і Ольги Української православної церкви Київського патріархату у Сімферополі.

"Ми маємо ... захищати українську церкву, на яку днями скоєно напад в окупованому Криму. Ми не збираємось із цим ні миритися, ні приймати. І вимагаємо припинити дії проти української церкви", - заявив Порошенко.

Як відомо, 31 серпня в анексованому Криму російські силовики блокували храм Київського патріархату, в результаті чого був травмований архієпископ Сімферопольський і Кримський УПЦ КП Климент.

Російські судові пристави за підтримки силовиків вивезли церковне начиння з храму св. рівноапостольних князів Ольги та Володимира УПЦ КП.

У зв’язку з блокуванням храму УПЦ КП в окупованому Сімферополі російськими силовиками  прокуратура Криму відкрила кримінальне провадження.

МЗС України заявило про вимогу до РФ негайно відновити безперешкодний доступ віруючих УПЦ КП до храму в Сімферополі, припинити релігійні гоніння та втручання у діяльність Кримської єпархії УПЦ КП.

Українська правда

Теми: Крим церква
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