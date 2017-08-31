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Силовики РФ в Криму напали на храм УПЦ КП і травмували архієпископа

Четвер, 31 серпня 2017, 17:12
Силовики РФ в Криму напали на храм УПЦ КП і травмували архієпископа

В четвер в окупованому Криму російські силовики блокували храм Київського патріархату, в результаті чого був травмований архієпископ Сімферопольський і Кримський УПЦ КП Климент.

Про це повідомили "Крим.Реалії".

"Вранці 31 серпня російські спецслужби заблокували храм св. рівноапостольних князів Ольги та Володимира Української православної церкви Київського патріархату в Сімферополі. При блокуванні храму … пошкодили руку архієпископа Сімферопольського і Кримського УПЦ КП Климента", - зазначило видання.

За словами директора державного підприємства "Національне газетно-журнальне видавництво" Андрія Щекуна, майно українського храму в Криму піддалося псування.

В свою чергу голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров в Facebook назвав напад російських силовиків на храм черговим посиленням російської політики, спрямованої на витіснення кримчан з анексованого півострова.

"Варварське ставлення російської окупаційної влади до священиків і парафіян Української православної церкви Київського патріархату в тимчасово окупованому Криму, як і постійні репресії та гоніння проти мусульман Криму, є свідченням посилення Росією політики цілеспрямованого витіснення кримських татар і етнічних українців за межі Криму і їх заміни етнічними росіянами, ввезеними з материкової Росії", - зазначив Чубаров.

У той же час підконтрольна Росії виконавча служба в Криму поки не коментує те, що відбувається.

Як відомо, після анексії в Криму підконтрольна Кремлю влада захопила частину будівель Кримської єпархії Української православної церкви Київського патріархату та провела конкурс на оренду частини приміщень церкви.

Архієпископ Сімферопольський і Кримський Української православної церкви Київського патріархату Климент закликав світову спільноту до захисту національних, культурних і релігійних прав громадян України в Криму.

"Українська правда" у Threads

Теми: Кримцерква
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