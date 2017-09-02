Торгпредставництво РФ у Вашингтоні перейшло під контроль США, там обшуки

3155 переглядів
Субота, 2 вересня 2017, 22:44

У будівлі торгпредставництва Росії у Вашингтоні, яке перейшло під контроль Служби дипломатичної безпеки Держдепартаменту США, проводять обшуки.

Як повідомляє ТАСС, біля дипустанови представники влади США виставили охорону.

Торгпред РФ у Вашингтоні Олександр Стадник повідомив, що дипломатичний імунітет знято з комплексу з 14:00 за місцевим часом.

Біля комплексу торгпредства перебуває близько десятка автомашин правоохоронних органів США, у будівлі чергують як поліцейські у формі, так і співробітники американських компетентних органів у цивільному.

За повідомленням РІА Новости, співробітники посольства РФ були допущені до приміщення торгпредства РФ у Вашингтоні.

Раніше МЗС РФ заявив, що спецслужби США мають намір провести обшук у генеральному консульстві Росії в Сан-Франциско, в тому числі у квартирах співробітників диппредставництва. У Держдепі США цю інформацію не коментували.

Також МЗС РФ вручило ноту протесту раднику-посланнику посольства США в Москві через "плани уряду США провести обшук в Торговому представництві РФ у Вашингтоні".

Як відомо, 31 серпня влада США заявила про вимогу до  Москви закрити 2 вересня генконсульство у Сан-Франциско, а також торгпредство у Вашингтоні та його філію в Нью-Йорку.

Теми: США Росія
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Росія вручила США ноту протесту через можливий огляд дипустанов 2 вересня 2017, 16:15
У торговому представництві РФ у Вашингтоні теж спішно палили документи 2 вересня 2017, 08:36
Мюллер отримав документ, який розкриває причини звільнення Комі 2 вересня 2017, 08:27
powered by lun.ua
Головні новини
Збірна України обіграла Туреччину у відборі на ЧС
Український боксер виборов титул чемпіона світу
ДМС: Брат Саакашвілі має виїхати з України, інакше примусово видворять
У ДПСУ заявили, що речницю партії Саакашвілі не затримували
Усі новини
Музика

Українські фестивалі, які не можна пропустити цієї осені

12 порад

Як правильно спілкуватися із людьми, які не чують