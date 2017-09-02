Торгпредставництво РФ у Вашингтоні перейшло під контроль США, там обшуки

У будівлі торгпредставництва Росії у Вашингтоні, яке перейшло під контроль Служби дипломатичної безпеки Держдепартаменту США, проводять обшуки.

Як повідомляє ТАСС, біля дипустанови представники влади США виставили охорону.

Торгпред РФ у Вашингтоні Олександр Стадник повідомив, що дипломатичний імунітет знято з комплексу з 14:00 за місцевим часом.

Біля комплексу торгпредства перебуває близько десятка автомашин правоохоронних органів США, у будівлі чергують як поліцейські у формі, так і співробітники американських компетентних органів у цивільному.

За повідомленням РІА Новости, співробітники посольства РФ були допущені до приміщення торгпредства РФ у Вашингтоні.

Раніше МЗС РФ заявив, що спецслужби США мають намір провести обшук у генеральному консульстві Росії в Сан-Франциско, в тому числі у квартирах співробітників диппредставництва. У Держдепі США цю інформацію не коментували.

Також МЗС РФ вручило ноту протесту раднику-посланнику посольства США в Москві через "плани уряду США провести обшук в Торговому представництві РФ у Вашингтоні".

Як відомо, 31 серпня влада США заявила про вимогу до Москви закрити 2 вересня генконсульство у Сан-Франциско, а також торгпредство у Вашингтоні та його філію в Нью-Йорку.