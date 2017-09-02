Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Росія вручила США ноту протесту через можливий огляд дипустанов

Субота, 2 вересня 2017, 16:15

МЗС РФ вручило ноту протесту раднику-посланнику посольства США в Москві через "плани уряду США провести обшук в Торговому представництві РФ у Вашингтоні".

Про це йдеться в офіційній заяві МЗС РФ.

"Другого вересня до МЗС Росії був викликаний радник-посланник посольства США в Москві Е. Годфрі. Йому вручено ноту протесту в зв'язку з наміром американської влади влаштувати обшук в Торговому представництві Російської Федерації в Вашингтоні, в яке відсьогодні нас позбавляють доступу, хоча дана будівля знаходиться в російській державній власності і володіє дипломатичним імунітетом ", - йдеться в повідомленні МЗС РФ.

В МЗС РФ заявили, що "розглядатимуть планований нелегітимний огляд дипломатичних приміщень Росії без присутності російських офіційних осіб і висловлену загрозу зламати вхідні двері як безпрецедентну, агресивну акцію, яка до того ж може бути використана спецслужбами США для організації антиросійської провокації за допомогою підкинутих компрометуючих предметів".

У ноті також йдеться, що Росія залишає за собою право на заходи у відповідь.

Раніше повідомлялося, що співробітники Торгового представництва Росії у Вашингтоні спішно спалюють на його задньому дворі паперовий документообіг.

Російське торгове представництво в американській столиці до вечора 2 вересня має бути закрито за рішенням Вашингтона.

Нагадаємо, чорний дим з'явився над будівлею генконсульства Росії в Сан-Франциско, за день до того, як російський уряд має звільнити об'єкт.

Нещодавно у Держдепартаменті США заявили про закриття генконсульства Росії в Сан-Франциско, а також двох дипломатичних об'єктів у Вашингтоні та Нью-Йорку.

У Державному департаменті США пояснили, цей крок зроблено у відповідь на вимогу Кремля скоротити американський дипломатичний персонал у Росії.

Європейська правда

Теми: СШАРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Франція налаштована допомагати Україні виготовляти зброю – глава МЗС

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

Повітряні сили пояснили, чому винищувачі F-16, а не штурмовики А-10, є пріоритетом для України

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

Усі новини...
США
Держдеп США пояснив, чому зараз вступ України до НАТО неможливий
Блінкен: Союзники розуміють, чому США надають Україні касетні боєприпаси
США запровадили санкції проти топ-посадовця Сербії, який вважається "людиною Москви"
Останні новини
17:53
Блінкен на зустрічі з топ-дипломатом компартії Китаю обговорив війну в Україні
17:52
доповненоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, є постраждала
17:39
Туреччина завдала ударів по курдських бойовиках у Сирії та Іраку
17:33
Прем'єр Польщі: Не дозволю нікому в уряді будувати позицію на антиукраїнських настроях
17:30
Українська "Вікіпедія" є 14-ю у світі за кількістю статей
17:23
Росія планує побудувати сміттєзвалища на окупованих територіях України – спротив
17:15
фотоРакетна атака РФ: у Чернігові пошкоджено понад 20 будинків і магазини
17:08
Діти, які живуть ближче до природи, мають більш міцні кістки – вчені
17:00
Повітряні сили про результати атаки РФ 13 січня: Ракети гірше летять, українська РЕБ діє
16:57
В австрійській компанії, яка працює у РФ розкритикували експорт українського цукру в ЄС
Усі новини...
Реклама: