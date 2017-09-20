Депутата-"радикала" затримали за вбивство – Ляшко

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Середа, 20 вересня 2017, 09:35

Депутата Миргородської міськради від "Радикальної партії Ляшка" Хачатура Хачатряна затримали за вбивство його колеги-депутата від ВО "Свобода" Олега Супруненка.

Про це у Facebook повідомив голова партії Олег Ляшко.

"Мені стало відомо, що депутата Миргородської міської ради від РПЛ Хачатура Хачатряна затримали за звинуваченням у вбивстві його колеги-депутата від ВО "Свобода" Олега Супруненка", - написав він.

 
Хачатур Хачатурян

Ляшко нагадав, що Супруненко 26 днів боровся за життя у реанімації після жорстокого нападу і помер 7 серпня.

"Поки що обставини кримінальної справи мені до кінця не відомі. Але…за жодних обставин не буду прикривати злочинців, якщо вони винні. Тому я вимагаю від Хачатура Хачатряна скласти мандат і постати перед правосуддям", - додав Ляшко.

Він підкреслив, що всі, хто причетні до цього нелюдського злочину, мають бути суворо покарані. 

 

"Українська правда" звернулася з цього приводу до Національної поліції. Інформацію обіцяли надати найближчим часом. 

Як відомо, Супруненка побили 12 липня, 7 серпня він помер, так і не вийшовши з коми. Йому було 29 років.

Українська правда 

Теми: Ляшко вбивство
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