На Донеччині загинули 12 і поранено 18 людей, які розбирали боєприпаси
З початку року внаслідок поводження з вибухонебезпечними предметами на Донеччині загинули 12 людей, ще 18 отримали травми різного ступеня тяжкості.
Про це на брифінгу 20 вересня розповів речник Міністерства оборони з питань АТО полковник Андрій Лисенко.
Зокрема минулої доби в Краматорську чоловік травмувався, намагаючись розібрати великокаліберний набій, який був знайдений ще в 2014 році.
Лисенко нагадав, що в разі виявлення вибухонебезпечних предметів необхідно повідомити про знахідку поліцію або військових.
Забороняється наближатися до них, брати у руки і намагатися розібрати.
Українська правда
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