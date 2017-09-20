На Донеччині загинули 12 і поранено 18 людей, які розбирали боєприпаси

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Середа, 20 вересня 2017, 13:40

З початку року внаслідок поводження з вибухонебезпечними предметами на Донеччині загинули 12 людей, ще 18 отримали травми різного ступеня тяжкості.

Про це на брифінгу 20 вересня розповів речник Міністерства оборони з питань АТО полковник Андрій Лисенко.

Зокрема минулої доби в Краматорську чоловік травмувався, намагаючись розібрати великокаліберний набій, який був знайдений ще в 2014 році.

Лисенко нагадав, що в разі виявлення вибухонебезпечних предметів необхідно повідомити про знахідку поліцію або військових.

Забороняється наближатися до них, брати у руки і намагатися розібрати.

Українська правда

Теми: зброя
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