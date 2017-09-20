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С начала года на Донеччине погибли 12 людей, которые разбирали боеприпасы

Среда, 20 сентября 2017, 13:40

С начала года в результате обращения с взрывоопасными предметами в Донецкой области погибли 12 человек, еще 18 получили травмы различной степени тяжести.

Об этом на брифинге 20 сентября рассказал спикер Министерства обороны по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко.

В частности за прошедшие сутки в Краматорске мужчина травмировался, пытаясь разобрать крупнокалиберный патрон, который был найден еще в 2014 году.

Лысенко напомнил, что в случае обнаружения взрывоопасных предметов необходимо сообщать о находке полицию или военных.

Запрещается приближаться к ним, брать в руки и пытаться разобрать.

Украинская правда

Темы: оружие
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