Суд відпустив з-під варти ще одного беркутівця з Майдану

Апеляційний суд Києва випустив з СІЗО колишнього бійця "Беркута" Сергія Лободу, підозрюваного в побитті 22 активістів Євромайдану в 2014 році.

Про це повідомила у Facebook адвокат Євгенія Закревська.

"Сьогодні (20 вересня - ред.) Апеляційний суд м. Києва (суддя Рослик) звільнив з-під варти беркутівця 1-ї роти Сергія Лободу (епізод з нападом на автомайданівців на Щорса 23.01.2014), того самого, який півтора року був у розшуку ", - написала вона.

За словами юриста, підозрюваному змінили запобіжний захід на домашній арешт. При цьому вона вказала на ненадійність такого обмеження свободи.

"Ми пам'ятаємо, що браслетів для беркутівців чомусь ніколи немає. А ще пам'ятаємо, що харківські беркута Мастега та Войлоков втекли до РФ саме з-під домашнього арешту", - зазначила Закревська.

Також адвокат розповіла, що в середу суд у Вінниці (суддя Клапоущак) відмовив у продовженні домашнього арешту колишньому заступнику начальника київської міліції Олександру Кравченку.

"Тож після 28.09 ще один підозрюваний може злиняти, так і не ставши обвинуваченим...", - підбила підсумок Закревська.

Сергій Лобода Фото 5 каналу

Як повідомлялося, у липні суд заарештував Лободу на один місяць без права внесення застави.

Його підозрюють у побитті 22 активістів громадської організації "Автомайдан" 23 січня 2014 року на вулицях Щорса та Грушевського.

Українська правда