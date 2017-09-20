Суд випустив з-під варти екс-мера Слов'янська Штепу

Ленінський районний суд Харкова відпустив із СІЗО обвинувачувану в сепаратизмі екс-мера Слов'янська Неллі Штепу і відправив її під домашній арешт з носінням електронного браслета.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на прес-службу прокуратури Харківської області.

Своє рішення суд виніс у середу, 20 вересня.

У прес-службі відзначили, що прокуратура наполягала на продовження утримання під вартою, оскільки цього вимагає ст.110 Кримінального кодексу (посягання на територіальну цілісність і недоторканність держави), проте суд не взяв до уваги цей аргумент.

Одна зі свідків у справі Штепи Ірма Крат виклала у Facebook відео, як вони разом зі звільненою в супроводі її адвокатів залишають будівлю суду. На запису Штепа кричить "Слава Україні!" і додає: "На честь звільнення співаємо гімн України!"

За словами Крат, Штепу випустили на її поруки з електронним браслетом стеження на нозі.

Як повідомив адвокат Штепи Дмитро Марченко, його підзахисна вже їде до Слов'янська, де, за рішенням суду, повинна знаходитися постійно за місцем проживання.

"Неллі Ігорівна вже їде додому, до Слов'янська", - сказав він.

Разом з тим Марченко відмовився відповідати на уточнюючі питання, в тому числі про те, яким транспортом скористалася його підзахисна і чи супроводжує її поліція.

Адвокат також повідомив, що наступне засідання суду призначене на четвер, 21 вересня.

"Засідання призначені дуже щільно, практично щодня, але це не пов'язано з сьогоднішнім рішенням про запобіжний захід. Графік був узгоджений набагато раніше. Все одно їздити зі Слов'янська краще, ніж під конвоєм з харківського СІЗО", - сказав Марченко.

Як відомо, Штепу було затримано 11 липня 2014 року. На суді вона пояснювала, що закликала Путіна увійти в Слов'янськ під погрозами терористів, що в полоні у терористів її били, а інтерв'ю для російських видань зроблені "під дулом автомата". Їй загрожує довічний термін.