Суд випустив з-під варти екс-мера Слов'янська Штепу

18315 переглядів
Середа, 20 вересня 2017, 18:35

Ленінський районний суд Харкова відпустив із СІЗО обвинувачувану в сепаратизмі екс-мера Слов'янська Неллі Штепу і відправив її під домашній арешт з носінням електронного браслета.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на прес-службу прокуратури Харківської області.

Своє рішення суд виніс у середу, 20 вересня.

У прес-службі відзначили, що прокуратура наполягала на продовження утримання під вартою, оскільки цього вимагає ст.110 Кримінального кодексу (посягання на територіальну цілісність і недоторканність держави), проте суд не взяв до уваги цей аргумент.

Одна зі свідків у справі Штепи Ірма Крат виклала у Facebook відео, як вони разом зі звільненою в супроводі її адвокатів залишають будівлю суду. На запису Штепа кричить "Слава Україні!" і додає: "На честь звільнення співаємо гімн України!"

За словами Крат, Штепу випустили на її поруки з електронним браслетом стеження на нозі.

Як повідомив адвокат Штепи Дмитро Марченко, його підзахисна вже їде до Слов'янська, де, за рішенням суду, повинна знаходитися постійно за місцем проживання.

"Неллі Ігорівна вже їде додому, до Слов'янська", - сказав він.

Разом з тим Марченко відмовився відповідати на уточнюючі питання, в тому числі про те, яким транспортом скористалася його підзахисна і чи супроводжує її поліція.

Адвокат також повідомив, що наступне засідання суду призначене на четвер, 21 вересня.

"Засідання призначені дуже щільно, практично щодня, але це не пов'язано з сьогоднішнім рішенням про запобіжний захід. Графік був узгоджений набагато раніше. Все одно їздити зі Слов'янська краще, ніж під конвоєм з харківського СІЗО", - сказав Марченко.

Як відомо, Штепу було затримано 11 липня 2014 року. На суді вона пояснювала, що закликала Путіна увійти в Слов'янськ під погрозами терористів, що в полоні у терористів її били, а інтерв'ю для російських видань зроблені "під дулом автомата". Їй загрожує довічний термін.

Теми: Слов'янськ суд арешт сепаратизм
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Суд у середу подумає над продовженням арешту Штепи 19 вересня 2017, 19:51
У Слов’янську сталося ДТП за участю військових 28 серпня 2017, 14:08
Адвокат затриманого у Італії нацгвардійця кличе свідків у справі 10 липня 2017, 11:14
powered by lun.ua
Головні новини
Порошенко закликає створити міжнародну групу з деокупації Криму
Порошенко: Питання звільнення заручників зайшло в глухий кут
Суд випустив з-під варти екс-мера Слов'янська Штепу
Порошенко: Миротворча місія повинна допомогти розв'язати конфлікт, а не заморозити
Усі новини
герої серед нас

13-річний хлопець під час пожежі у таборі в Одесі виніс 15 дітей

ВІДЕО

Невидимий батальйон: 5 історій жінок-військових

дослідження

Самотність у мережі: Фахівці назвали Instagram найбільш загрозливим для людини