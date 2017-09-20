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Суд выпустил из-под стражи экс-мэра Славянска Штепу

Среда, 20 сентября 2017, 18:35

Ленинский районный суд Харькова отпустил из СИЗО обвиняемую в сепаратизме экс-мэра Славянска Нелли Штепу и отправил ее под домашний арест с ношением электронного браслета.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Харьковской области.

Свое решение суд вынес в среду, 20 сентября.

В пресс-службе отметили, что прокуратура настаивала на продлении содержания под стражей, поскольку этого требует ст.110 Уголовного кодекса (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность государства), однако суд не принял ко вниманию этот аргумент.

Одна из свидетелей по делу Штепы Ирма Крат выложила в Facebook видео, как они вместе с освобожденной в сопровождении ее адвокатов покидают здание суда. На записи Штепа кричит "Слава Украине!" и добавляет: "В честь освобождения поем гимн Украины!"

По словам Крат, Штепу выпустили на ее поруки с электронным браслетом слежения на ноге.

Как сообщил адвокат Штепы Дмитрий Марченко, его подзащитная уже едет в Славянск, где, по решению суда, должна находиться постоянно по месту жительства.

"Нелли Игоревна уже едет домой, в Славянск", - сказал он.

Вместе с тем Марченко отказался отвечать на уточняющие вопросы, в том числе о том, каким транспортом воспользовалась его подзащитная и сопровождает ли ее полиция.

Адвокат также сообщил, что следующее заседание суда назначено на четверг, 21 сентября.

"Заседания назначены очень плотно, практически ежедневно, но это не связано с сегодняшним решением о мере пресечения. График был согласован гораздо раньше. Все равно ездить из Славянска лучше, чем под конвоем из харьковского СИЗО", - сказал Марченко.

Как известно, Штепу задержали 11 июля 2014 года. На суде она объясняла, что призывала Путина войти в Славянск под угрозами террористов, в плену у террористов ее били, а интервью для российских изданий сделаны "под дулом автомата". Ей грозит пожизненный срок.

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Темы: Славянсксударестсепаратизм
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