Порошенко: Питання звільнення заручників зайшло в глухий кут

Президент Петро Порошенко заявляє, що питання звільнення заручників в рамках виконання Мінських угод зайшло в глухий кут.

Про це він під час свого виступу на загальних дебатах 72-ої сесії Генасамблеї ООН в середу.



"Питання звільнення заручників в рамках Мінського процесу зайшло в глухий кут. Список українських заручників постійно зростає. Людей постійно захоплюють. Єдиною їхньою провиною є проукраїнська позиція", - сказав



Порошенко заявив, що Росія все ще тримає 16 українських політв'язнів на своїй території, найбільш відомими з яких є режисер Олег Сенцов і журналіст Роман Сущенко.

Інтерфакс-Україна