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Питання звільнення заручників зайшло в глухий кут - Порошенко

Середа, 20 вересня 2017, 19:55

Президент Петро Порошенко заявляє, що питання звільнення заручників в рамках виконання Мінських угод зайшло в глухий кут.

Про це він під час свого виступу на загальних дебатах 72-ої сесії Генасамблеї ООН в середу.

"Питання звільнення заручників в рамках Мінського процесу зайшло в глухий кут. Список українських заручників постійно зростає. Людей постійно захоплюють. Єдиною їхньою провиною є проукраїнська позиція", - сказав

Порошенко заявив, що Росія все ще тримає 16 українських політв'язнів на своїй території, найбільш відомими з яких є режисер Олег Сенцов і журналіст Роман Сущенко.

Інтерфакс-Україна

Теми: ПорошенкоРосіяполітв'язні
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