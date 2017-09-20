Гібридними "миротворчими пропозиціями" РФ хоче заморозити конфлікт - Порошенко

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Середа, 20 вересня 2017, 20:41

Президент України Петро Порошенко заявив, що представники Росії, країни-агресора, не можуть входити у миротворчу місію ООН на Донбасі, оскільки тоді буде порушено головний принцип ООН - неупередженість.

Про це Порошенко заявив під час свого виступу на Генасамблеї ООН в середу в Нью-Йорку.

"В основі місії мають бути керівні принципи миротворчої діяльності ООН. Один з них є - неупередженість миротворців. В такій місії немає місця для представників агресора. Вони не можуть бути її частиною", - сказав він.

Глава держави заявив, що гібридними "миротворчими пропозиціями" Росія хоче заморозити конфлікт.

"Росія прагне обміняти мир в Україні на свободу України. І я хочу заявити, що Україна ніколи не прийме таку угоду. Не прийме її і міжнародна спільнота", - заявив Порошенко. 

"Нещодавні гібридні миротворчі пропозиції є ще одним прикладом справжніх амбіцій Росії, яка прагне легалізувати своїх маріонеток та заморозити конфлікт назавжди", - сказав він.

Європейська правда

Теми: Порошенко миротворці Росія
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