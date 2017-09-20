Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Гибридными "миротворческими предложениями" РФ хочет заморозить конфликт - Порошенко

Среда, 20 сентября 2017, 20:41

Президент Петр Порошенко заявил, что представители России, страны-агрессора, не могут входить в миротворческую миссию ООН в Донбассе, поскольку тогда будет нарушен главный принцип ООН - непредвзятость.

Об этом он заявил во время своего выступления на Генассамблее ООН в среду в Нью-Йорке.

"В основе миссии должны быть руководящие принципы миротворческой деятельности ООН. Один из них - непредвзятость миротворцев. В такой миссии нет места для представителей агрессора. Они не могут быть ее частью", - сказал глава государства.

Президент также заявил, что гибридными "миротворческими предложениями" Россия хочет заморозить конфликт.

"Россия стремится обменять мир в Украине на свободу Украины. И я хочу заявить, что Украина никогда не примет такое соглашение. Не примет его и международное сообщество", - заявил Порошенко.

"Последние гибридные миротворческие предложения являются еще одним примером настоящих амбиций России, которая стремится легализовать своих марионеток и заморозить конфликт навсегда", - сказал он.

Европейская правда

Темы: ПорошенкомиротворцыРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Все новости...
Порошенко
Найем об оскорблениях "порохоботов" в сети: "Порошенко должен понести за это политическую ответственность"
Александр Мартыненко: как руководят президенты, роль Ермака, политика за кулисами
Украина и ее "если бы"
Последние новости
02:44
Лидер республиканцев в Сенате считает, что вопрос о финансировании Украины рассмотрят на следующей неделе
02:04
Воздушные силы предупредили об активности вражеской тактической авиации на востоке
01:20
СМИ: В Хмельницкой области прогремели взрывы
01:11
В Московской и Ленинградской областях РФ перехватывали беспилотники
01:00
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, есть сбития
00:43
На востоке страны была объявлена ракетная опасность
00:13
США признали хуситов глобальными террористами
23:35
РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина
23:17
СБУ изъяла диски с записями камер секретной съемки команды Bihus.Info.
23:07
Экономические новости 17 января: компенсации за уничтоженное жилье ограничили, турецкие банки разрывают отношения с российскими
Все новости...
Реклама: