"Укрзалізниця" призначила на жовтень 5 додаткових поїздів

126 переглядів
Четвер, 21 вересня 2017, 06:18

На Покрову і до Дня українського козацтва "Укрзалізниця" вже призначила 5 додаткових поїздів.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Для зручних подорожей пасажирів під час святкування Дня українського козацтва та Покрови Пресвятої Богородиці, які відзначаються в один день 14 жовтня, Укрзалізниця вже призначила 5 додаткових поїздів. Вони курсуватимуть у період з 13 по 17 жовтня з Києва до Дніпра, Хмельницького, Львова та Бердянська, а також з Одеси до Львова", - йдеться в повідомленні.

У компанії заявили, що найближчим часом на ці дати "Укрзалізниця" планує призначити ще ряд додаткових поїздів на інші популярні напрямки.

Так, компанія опрацьовує призначення на дати з 13 по 17 жовтня додаткових поїздів повідомленнями Київ – Херсон, Миколаїв, Київ – Івано-Франківськ, Чернівці, Київ – Івано-Франківськ, Ворохта, Київ – Ковель, Київ – Ужгород, Харків – Ужгород, Харків – Одеса, Запоріжжя – Івано-Франківськ.

Теми: Укрзалізниця
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Омелян: Німецькі вживані електрички кращі ніж ті, що працюють в Україні 21 вересня 2017, 02:48
Балчун втік з України – Омелян 18 вересня 2017, 17:24
В Україні з'являться електрички "секонд-хенд" 18 вересня 2017, 11:12
powered by lun.ua
Головні новини
ЗМІ: Манафорт пропонував Дерипасці інформувати його про вибори в США
Україна і ще 4 країни підписали меморандум щодо розслідування MH17
Найголовніше за день
Гібридними "миротворчими пропозиціями" РФ хоче заморозити конфлікт - Порошенко
Усі новини
відео

Український фешн-фільм переміг на Лондонському фестивалі

фаст-фуд

7 місць в Києві, де готують смачну шаурму

Instagram дня

Ілюстраторка з Індії створила абетку психічних розладів