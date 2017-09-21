"Укрзализныця" назначила на октябрь 5 дополнительных поездов

На Покров и ко Дню украинского казачества "Укрзализныця" уже назначила 5 дополнительных поездов.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Для удобных путешествий пассажиров во время празднования Дня украинского казачества и Покрова Пресвятой Богородицы, которые отмечаются в один день 14 октября, Укрзализныця уже назначила 5 дополнительных поездов. Они будут курсировать в период с 13 по 17 октября из Киева в Днепр, Хмельницкий, Львов и Бердянск, а также из Одессы во Львов", - говорится в сообщении.

В компании заявили, что в ближайшее время на эти даты "Укрзализныця" планирует назначить еще ряд дополнительных поездов на другие популярные направления.

Так, компания обрабатывает назначение на даты с 13 по 17 октября дополнительных поездов сообщениями Киев - Херсон, Николаев, Киев - Ивано-Франковск, Черновцы, Киев - Ивано-Франковск, Ворохта, Киев - Ковель, Киев - Ужгород, Харьков – Ужгород, Харьков - Одесса, Запорожье - Ивано-Франковск.