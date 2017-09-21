Поліція розслідує вибух в Умані як хуліганство, є ще один потерпілий

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Четвер, 21 вересня 2017, 11:16

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом вибуху в Умані за статтею хуліганство.

Про це Українській правді повідомив речник Нацполіції Ярослав Тракало.

"На даний час за цим фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 КК - хуліганство", - зазначив він і додав, що ця стаття передбачає позбавлення волі від 3 до 7 років.

За словами Тракала, також встановлено, що від вибуху, який стався вночі в Умані, крім 13-річного хлопця, про якого вже повідомлялося, постраждав ще один чоловік.

"Це громадянин Ізраїлю, в нього зафіксоване почервоніння на стегні, від надання допомоги він відмовився", - зазначив він.

Як відомо, у четвер вранці близько 6 години в Умані в гаражах неподалік від місця масового перебування паломників-хасидів стався вибух, постраждав підліток з Ізраїлю.

Оксана Коваленко, УП

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