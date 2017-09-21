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В Умані пролунав вибух, постраждав підліток з Ізраїлю

Четвер, 21 вересня 2017, 09:39

Вибух стався вранці у четвер в Умані, постраждав підліток.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

"21 вересня, близько шостої ранку до Уманського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що в гаражах неподалік від місця масового перебування паломників-хасидів стався вибух невідомого предмета. Особовий склад поліції було негайно піднято по тривозі", - зазначається в повідомленні.

"Під час виїзду на місце події поліцейськими встановлено, що від вибуху невідомого предмету пошкоджено дах одного з гаражів. Крім того, зазнав ушкоджень 13-річний підліток, громадянин Ізраїлю. Хлопчик отримав тілесні ушкодження у вигляді порізу лівої руки на кисті. Підлітку надано медичну допомогу на місці", - зазначили в повідомленні.

До Умані за наказом Голови Нацполіції виїхали перший заступник глави НПУ В’ячеслав Аброськін і заступник глави відомства Олександр Фацевич.

 
Фото Нацполіції
 
Фото Нацполіції

На місці події працює слідчо-оперативна група та вибухотехніки. Обставини вибуху та причетні до вибуху особи встановлюються. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Українська правда

Теми: криміналІзраїль
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