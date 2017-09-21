Закарпатська облрада також просить ветувати закон про освіту

Закарпатська обласна рада ухвалила звернення до президента Петра Порошенка з вимогою ветувати новий закон "Про освіту".

За відповідне рішення 21 вересня проголосували 38 із 56 депутатів облради, повідомляє кореспондент "Укрінформу".

Не підтримали таке рішення депутати від "Єдиного центру" і "Батьківщини".

Під будівлею облради в Ужгороді у цей час зібралося кілька десятків активістів, які виступають на підтримку закону "Про освіту" і проти цього звернення.

Прес-служба облради Закарпаття повідомляє, що звернення щодо закону "Про освіту" внесли на розгляд першим – позачергово, у зв’язку з клопотаннями від понад третини депутатів.

Головуючий зазначив, що представники 4-х фракцій облради вважають, що ухвалений Верховною Радою 5 вересня закон обмежує права всіх національних меншин на навчання рідною мовою, а сам закон суперечить: Європейській хартії регіональних мов або мов меншин, закону України "Про національні меншини в Україні" та міжнародним договорам.

Голова облради Михайло Рівіс наголосив, що Закарпаття – багатонаціональна область, де положення Європейської хартії регіональних мов застосовуються одразу до трьох мов – румунської, словацької та угорської.

Він нагадав, що голова ОДА Геннадій Москаль уже закликав президента ветувати або повернути парламенту з поправками ухвалений закон "Про освіту".

Рівіс додав, що ще 7 грудня 2016 року облрада запропонувала включити до законопроекту "Про освіту" №3491-д норму, яка б давала представникам національних меншин і корінних народів право на навчання рідною мовою одночасно з українською мовою у місцях компактного проживання таких осіб.

Під час обговорення 21 вересня депутат Андрій Шекета сказав, що закон насправді хороший, до нього внесено 196 поправок від різних політичних сил, однак жодної – від угорців. Аби не відправити хороший закон у небуття через 7 статтю, він запропонував відправити його на експертизу до Венеціанської комісії.

Напередодні українські національно-патріотичні організації Закарпаття закликали облраду не голосувати за "антиукраїнський проект звернення до президента" щодо освіти.

Також 20 вересня в Ужгороді патріоти пікетували генконсульство Угорщини через критику угорської влади українського закону "Про освіту".

5 вересня Верховна Рада ухвалила закон "Про освіту", який, зокрема, передбачає навчання державною мовою і перехідний період до 1 вересня 2020 року для дітей, які вступили на навчання до 1 вересня 2018 року та зараз навчаються мовами нацменшин.

З 1 вересня наступного року дошкільну і початкову освіту діти можуть здобувати мовою відповідної національної меншини, паралельно вивчаючи державну. З 5 класу діти національних меншин починатимуть навчатися державною мовою, а мову нацменшини вивчати як окрему дисципліну.

Якщо мова нацменшини належить до мов Європейського Союзу, можливе викладання також нею однієї чи кількох дисциплін.

Низка країн, які мають велику діаспору в Україні, висловили протест з приводу ухваленого закону. Статтю 7 закону "Про освіту" спрямували на експертизу до Ради Європи.