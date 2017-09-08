Новий закон про освіту порушує права нацменшин – Москаль

Голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль запевняє, що внесені Верховною Радою зміні до закону про освіту суперечать закону про національні меншини.

Про це він пише на своєму сайті.

"Прийнятий більшістю Верховної Ради новий Закон про освіту не відповідає Європейській хартії регіональних мов або мов меншин, яку Україна ратифікувала в 2003 році, Закону "Про національні меншини в Україні" та міжнародним договорам, укладеним Україною із сусідніми країнами", - наголошує губернатор.

За його словами, зокрема, новий закон, а саме його сьома стаття, яка стосується мови навчання, порушує норми закону про нацменшини в Україні, який гласить: "Держава гарантує всім національним меншинам права на національно-культурну автономію: користування і навчання рідною мовою".

Також, на переконання Москаля, внесені Радою зміні до законодавства суперечать двостороннім договорам України з сусідніми країнами, зокрема, Молдовою, Румунією, Угорщиною, які передбачають зобов’язання України щодо забезпечення мовних прав національних меншин.

"Особливо хочу підкреслити, що представники національних меншин, які живуть на Закарпатті, є законослухняними громадянами України і прагнуть у повному обсязі володіти державною мовою. З огляду на це звертаюся до президента України Петра Порошенка з проханням ветувати прийнятий закон або повернути його у Верховну Раду України з правками", - заявляє Москаль.

Він пояснив, що абсолютна більшість депутатів, які голосували за новий закон, не є вихідцями з багатонаціональних регіонів, тому не розуміють їх специфіку.

"Закарпаття – багатонаціональна область, у нас положення Європейської хартії регіональних мов застосовуються одразу до трьох мов – румунської, словацької та угорської", - зазначив очільник ОДА.

Як повідомлялося, 5 вересня Верховна Рада прийняла закон "Про освіту", який започатковує реформу освіти в Україні.

Зокрема, закон звужує використання в українських навчальних закладах мов нацменшин.

З критикою нового закону виступила Угорщина. "Ніж у спину", - заявило її МЗС.

А румунська спільнота Чернівецької області попросила президента ветувати новий закон "Про освіту".

Водночас міністр освіти Лілія Гриневич наголошує, що ухвалена мовна стаття закону "Про освіту" відповідає Конституції України.

Українська правда