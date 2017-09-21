Луценко представив нового військового прокурора сил АТО

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Четвер, 21 вересня 2017, 17:11

Генеральний прокурор Юрій Луценко у Краматорську представив нового керівника Військової прокуратури сил антитерористичної операції Олега Ціцака.

У заході взяли участь головний військовий прокурор Анатолій Матіос, голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський, обласне керівництво поліції та Служби безпеки України, а також представники командування сил АТО, повідомляє ГПУ.

Луценко охарактеризував новопризначеного прокурора Військової прокуратури сил АТО як дієвого і активного керівника та висловив переконання у його здатності правильно організувати роботу.

Луценко у Краматорську
Луценко у Краматорську

Генпрокурор закликав звернути увагу на прискорення реалізації закону "Про амністію у 2016 році" та завершити його виконання до кінця жовтня.

Він також доручив підполковнику юстиції Ціпаку проконтролювати соціальні виплати військовослужбовцям, "перевірити дотримання соціальних стандартів, гарантованих законом, для ветеранів, учасників бойових дій".

"Необхідно звертати увагу на ставлення до населення, ми маємо його відвойовувати не менше, ніж територію", – сказав Луценко.

Олег Ціпак
Олег Ціпак

Теми: Генпрокуратура АТО
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