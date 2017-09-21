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Луценко представив нового військового прокурора сил АТО

Четвер, 21 вересня 2017, 17:11

Генеральний прокурор Юрій Луценко у Краматорську представив нового керівника Військової прокуратури сил антитерористичної операції Олега Ціцака.

У заході взяли участь головний військовий прокурор Анатолій Матіос, голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський, обласне керівництво поліції та Служби безпеки України, а також представники командування сил АТО, повідомляє ГПУ.

Луценко охарактеризував новопризначеного прокурора Військової прокуратури сил АТО як дієвого і активного керівника та висловив переконання у його здатності правильно організувати роботу.

Луценко у Краматорську
Луценко у Краматорську

Генпрокурор закликав звернути увагу на прискорення реалізації закону "Про амністію у 2016 році" та завершити його виконання до кінця жовтня.

Він також доручив підполковнику юстиції Ціцаку проконтролювати соціальні виплати військовослужбовцям, "перевірити дотримання соціальних стандартів, гарантованих законом, для ветеранів, учасників бойових дій".

"Необхідно звертати увагу на ставлення до населення, ми маємо його відвойовувати не менше, ніж територію", – сказав Луценко.

Генпрокурор зазначив, що нещодавно з ініціативи головного військового прокурора запроваджено більш чітку систему фіксування обстрілів, руйнувань, поранення цивільних.

Олег Ціпак
Олег Ціцак

Ціцак пообіцяв докладати максимум зусиль і додав, що одним із основних напрямків роботи буде припинення розкрадання бюджетних коштів на війні.

Олег Ціцак народився в Мукачевому Закарпатської області 7 червня 1975 року. Він працював у податковій інспекції, в органах судової влади.

Із червня 2015 року він обіймав посаду військового прокурора Ужгородського гарнізону Західного регіону, хоча в липні-серпні того ж року тимчасово виконував обов’язки прокурора військової прокуратури Донецького гарнізону Південного регіону України.

Олена Рощенко, УП

Теми: ГенпрокуратурапрокуратураАТО
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