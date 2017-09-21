Проросійська група в ПАРЄ не отримає фінансування і керівних посад у асамблеї

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Четвер, 21 вересня 2017, 19:48

Проросійська група в ПАРЄ під назвою "Вільні демократи" наступного року не матиме керівних посад у асамблеї та не може претендувати на алокацію фінансування.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова української делегації в ПАРЄ Володимир Ар'єв.

"Щойно на засіданні Регламентного Комітету ПАРЄ проголосовано рішення, що нещодавно створена нова група Вільних Демократів/Free Democrats (з великою підозрою "руками" країни-агресора) може набути своїх повноважень з 4 вересня 2017 року, а не з 30 червня 2017 року, як хотіли вони.

А це означає, що в наступному році ця група не може претендувати на керівні посади в ПАРЄ та на алокацію фінансування, а тільки з 2019 року", - повідомив Володимир Ар’єв.

Крім того, комітет звернувся до Бюро ПАРЄ про перегляд свого рішення щодо погодження створення групи після того, як отримав свідчення про підроблені підписи.

"Після того, як мій колега Сергій Кіраль від імені групи Європейських Консерваторів надав докази про підроблення підписів 6 членів щойно створеної групи (і чому я не здивований, що там де є рука країни-агресора РФ, там завжди фальсифікації), Комітет звернувся до Бюро ПАРЄ про перегляд свого рішення про погодження створення групи", - повідомив Ар’єв.

"Вільних демократів" у ПАРЄ вважають "проросійською та проазербайджанською" групою, оскільки до неї входять депутати, що симпатизують Москві та Баку.

Детальніше про створення нової проросійської групи у ПАРЄ читайте у матеріалі: "Плагіат та підробка: як створюють проросійську групу в ПАРЄ".

Європейська правда

Теми: ПАРЄ Росія
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