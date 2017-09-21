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Пророссийская группа в ПАСЕ не получит финансирования и руководящих должностей в ассамблее

Четверг, 21 сентября 2017, 19:48

Пророссийская группа в ПАСЕ под названием "Свободные демократы" в следующем году не будет кметь руководящих должностей в ассамблее и не может претендовать на аллокацию финансирования.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Владислав Голуб.

"Только что на заседании регламентного комитета ПАСЕ проголосовано решение, что недавно создана новая группа Свободных Демократов / Free Democrats (с большим подозрением "руками" страны-агрессора) может вступить в свои полномочия с 4 сентября 2017 года, а не с 30 июня 2017 года, как хотели.

А это значит, что в следующем году эта группа не может претендовать на руководящие должности в ПАСЕ и на аллокацию финансирования, а только с 2019 года", - сообщил Владислав Голуб.

Кроме того, комитет обратился в Бюро ПАСЕ о пересмотре своего решения о согласовании создания группы после того, как получил свидетельство о поддельных подписях.

"После того, как мой коллега Сергей Кираль от имени группы Европейских Консерваторов предоставил доказательства подделки подписей 6 членов только что созданной группы (и почему я не удивлен, что там, где есть рука страны-агрессора РФ, там всегда фальсификации), Комитет обратился в Бюро ПАСЕ о пересмотре своего решения о согласовании создания группы ", - сообщил Голуб.

"Свободных демократов" в ПАСЕ считают "пророссийской и проазербайджанськой" группой, поскольку в нее входят депутаты, симпатизирующие Москве и Баку.

Подробнее о создании новой пророссийской группы в ПАСЕ читайте в материале: "Плагиат и подделка: как создают пророссийскую группу в ПАСЕ".

Европейская правда

Темы: ПАСЕРосcия
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