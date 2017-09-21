Оприлюднено сюжет про весілля Луценка, під час зйомок якого напали на журналістів

На весіллі старшого сина генпрокурора Юрія Луценка побували перші особи держави, а також низка міністрів та народних депутатів.

Про це йдеться в матеріалі "Весілля по-генпрокурорськи", під час зйомок якого журналісти програми "Схеми" зазнали нападу з боку працівників Управління державної охорони.

Святкування відбулось 15 вересня у заміському комплексі під Києвом.

Окрім президента Петра Порошенка, який прибув разом із дружиною, журналісти зафіксували на святкуванні прем’єр-міністра Володимира Гройсмана, міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, першого віце-прем’єра Степана Кубіва, колишнього прем’єра Арсенія Яценюка, мера Києва Віталія Кличка, віце-спікера парламенту Ірину Геращенко, міністра інформполітики Юрія Стеця, міністра юстиції Павла Петренка.

Луценко та подружжя Порошенків

Подружжя Гройсманів

Арсеній Яценюк

Також на весіллі відгуляла низка народних депутатів, зокрема депутати від "Блоку Петра Порошенка" Гліб Загорій, Сергій Трегубенко, Олександр Третьяков та народний обранець від "Народного фронту" Андрій Іванчук.

Окрім того, був помічений позафракційний депутат Андрій Деркач, колишній "регіонал", який голосував за так звані "диктаторські закони 16-го січня".

Журналісти зафіксували на святкуванні весілля сина генпрокурора заступника голови фракції "Блок Петра Порошенка" народного депутата Ігоря Кононенка, екс-голову Адміністрації президента, а нині секретаря Національної інвестиційної ради Бориса Ложкіна та секретаря Ради національної безпеки і оборони Олександра Турчинова. Усі троє залишили свято одночасно.

Щоб журналісти не побачили відвідувачів, співробітники Управління державної охорони всіляко намагалися не дати змоги зафіксувати події на відео, затуляли в’їзд на відкриту парковку ресторану відомчими автівками.

А під час виїзду зі святкування президента Порошенка здійснили фізичний напад на знімальну групу, щоб перешкодити зйомці цього моменту. Оператор Борис Троценко отримав струс мозку та пошкодження руки.

Згодом начальник УДО Валерій Гелетей ось так пояснив дії своїх підлеглих: "Там же який горб! Цей військовослужбовець упав, ви ж не будете говорити, що він не упав? Там же отакий горб! У темряві, пісок, спіткнувся, упав і зачепився за оператора".

Журналісти написали заяву в поліцію про перешкоджання їхній професійній діяльності.