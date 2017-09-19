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В УДО кажуть, що журналістів не били: Перечепився, падав, схопився

Вівторок, 19 вересня 2017, 17:50
В УДО кажуть, що журналістів не били: Перечепився, падав, схопився
FB Natalie Sedletska

Службова перевірка в Управлінні державної охорони не виявила порушень у діях власних співробітників стосовно журналістів програми "Схеми".

Такі результати оприлюднив у вівторок начальник УДО Валерій Гелетей, повідомляє журналіст Михайло Ткач.

За словами Гелетея, "співробітник УДО перечепився через схил і, падаючи, схопився за оператора".

Як відомо, напередодні журналісти програми "Схеми" знімали сюжет про весілля сина генпрокурора Юрія Луценка, де між оператором і людиною з посвідченням Державного управління справами виник конфлікт. Співробітник УДО заважав оператору знімати, мотивуючи це тим, що у ресторані "QueenCountryClub" у Козин на Київщині проводитимуться державні заходи.

Пізніше було оприлюднено відео інциденту.

Українська правда

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Теми: УДОЗМІ
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