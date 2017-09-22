Цукереберг виступив із заявою з приводу втручання РФ у вибори в США

Facebook виявив активність створених Росією фейкових акаунтів, для поширення у соцмережі політичної реклами під час минулих виборів президента США і передав всю отриману інформацію ФБР.

Про це заявив засновник соціальної мережі Facebook Марк Цукерберг у відеозверненні.

"У світі завжди будуть погані, брехливі люди і ми не можемо запобігти втручанням в уряди усіх країн, але ми можемо зробити це складнішим, набагато складнішим. І це те на чому ми збираємося зконцентруватися", - завив він.

Він повідомив, що Facebook активно співпрацює з американськими чиновниками і допомагає їм розслідувати втручання російської влади у вибори президента США за допомогою покупки політичної реклами в соцмережі.

За його словами, фахівцям Facebook вдалося розкрити активність РФ в соцмережі, і вся отримана інформація була направлена американському спецпрокурору.

"Ми також повідомили про це Конгрес, і я розпорядився, щоб наші фахівці відправили всю інформацію про цю рекламу також і до комітетів Конгресу", – додав засновник Facebook.

Він висловив надію, що уряд США оприлюднить ці дані, коли розслідування російського втручання у вибори буде завершене.

При цьому Цукерберг запевнив у тому, що він і його команда продовжать розслідування активності користувачів в соцмережі під час минулих американських виборів президента.

"Ми можемо знайти ще більше доказів, і якщо це трапиться, ми продовжимо працювати з урядом. Ми розслідуємо втручання інших держав, включаючи угруповання з Росії та інших країн колишнього СРСР, щоб зрозуміти, як вони використали наші інструменти", – додав він.

Раніше в Facebook повідомили, що тіньова російська компанія, так звана "ферма тролів", відома своєю прокремлівської пропагандою, скуповувала і поширювала політичну рекламу під час президентської кампанії в США.

Представники Facebook повідомили, що вони простежили продаж реклами на загальну суму $ 100 тис.

Було виявлено, що 3300 рекламних оголошень мали сліди, які вели саме до російської компанії.

Команда соцмережі тоді виявила 470 підозрілих і ймовірно фейковий фейсбук-акаунтів і сторінок, які, як вважають в Facebook, експлуатувалися за межами Росії, мали зв'язки з цією компанією і були залучені до публікації реклами.

Нагадаємо, в США спецпрокурор Роберт Мюллер займається розслідуванням спроб втручання Росії в американські вибори 2016 року і того, чи мала зв'язки команда нинішнього президента США з Кремлем. Сам Дональд Трамп неодноразово називав подібні звинувачення "полюванням на відьом".