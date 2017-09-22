Австрійські ультраправі заявляють, що анексований Крим це частина Росії

Лідер ультраправої Австрійської народної партії Гайнц-Крістіан Штрахе заявив, що Крим є частиною Росії і це потрібно врешті прийняти.

Про це він заявив, відповідаючи на запитання Ausria Presse Agentur. Відповідь опублікована у виданні Die Presse.

"Крим реально є частиною Росії. Це потрібно прийняти. Санкції врешті необхідно скасувати", - зазначив Штрахе.

Лідер австрійських ультраправих наголосив, що його політична сила завжди виступала проти санкцій.

"Ми від початку були проти економічних санкцій проти Росії. Вони шкодять нашій економіці і є абсолютно беззмістовними", - сказав Штрахе.

Европейська правда