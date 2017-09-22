Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Австрійські ультраправі заявляють, що анексований Крим це частина Росії

П'ятниця, 22 вересня 2017, 12:34

Лідер ультраправої Австрійської народної партії Гайнц-Крістіан Штрахе заявив, що Крим є частиною Росії і це потрібно врешті прийняти.

Про це він заявив, відповідаючи на запитання Ausria Presse Agentur. Відповідь опублікована у виданні Die Presse.

"Крим реально є частиною Росії. Це потрібно прийняти. Санкції врешті необхідно скасувати", - зазначив Штрахе.

Лідер австрійських ультраправих наголосив, що його політична сила завжди виступала проти санкцій.

"Ми від початку були проти економічних санкцій проти Росії. Вони шкодять нашій економіці і є абсолютно беззмістовними", - сказав Штрахе. 

Европейська правда

Теми: КримАвстрія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Румунії фермери блокують рух вантажівок на пункті пропуску з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, є постраждала

Франція налаштована допомагати Україні виготовляти зброю – глава МЗС

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

Повітряні сили пояснили, чому винищувачі F-16, а не штурмовики А-10, є пріоритетом для України

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

Усі новини...
Крим
Археологи окупантів шукають "докази" приналежності Херсонесу до Росії – ЦНС
Путіну доповіли про пожежу на полігоні в Криму
На військовому полігоні в Криму вже кілька годин триває детонація
Останні новини
17:57
У Румунії фермери блокують рух вантажівок на пункті пропуску з Україною
17:53
Блінкен на зустрічі з топ-дипломатом компартії Китаю обговорив війну в Україні
17:52
доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, є постраждала
17:39
Туреччина завдала ударів по курдських бойовиках у Сирії та Іраку
17:33
Прем'єр Польщі: Не дозволю нікому в уряді будувати позицію на антиукраїнських настроях
17:30
Українська "Вікіпедія" є 14-ю у світі за кількістю статей
17:23
Росія планує побудувати сміттєзвалища на окупованих територіях України – спротив
17:15
фотоРакетна атака РФ: у Чернігові пошкоджено понад 20 будинків і магазини
17:08
Діти, які живуть ближче до природи, мають більш міцні кістки – вчені
17:00
Повітряні сили про результати атаки РФ 13 січня: Ракети гірше летять, українська РЕБ діє
Усі новини...
Реклама: