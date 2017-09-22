Хомутиннік: Я – людина залежна від підприємств у декларації

Віталій Хомутиннік каже, що не збирається знову претендувати на головування у депутатській групі "Відродження" після завершення розслідування Генпрокуратури.

Про це він розповів в інтерв'ю "Українській правді".

Складення повноважень голови групи Хомутиннік пояснив тим, що ГПУ відкрила проти нього кримінальну справу за ухиляння від сплати податків, і він не хоче, щоб через нього тиснули на "Відродження".

"Лідер – це можливість впливу на всю фракцію. А я, чесно кажучи, людина залежна від тих підприємств, які є в декларації. Через них на мене не так складно знайти важелі впливу, щоб спробувати змусити групу голосувати так чи інакше", – каже Хомутиннік.

Крім цього, за словами членів групи, у "Відродженні" було певне невдоволення тим, як Хомутиннік представляє групу і партію у публічній площині.

Позиція лідера фракції чи групи вимагає постійної комунікації з пресою тощо, а Хомутиннік не був помічений на ефірах телеканалів.

Тим часом новий глава групи Віктор Бондар переконує, що тепер у групі багато чого зміниться. Перш за все, з'явиться один переговірник, який говоритиме з владою.

"Коли у групі багато лідерів, то можна на того трохи натиснути, на іншого трохи – і вже свої десять голосів зібрати. А тепер ми стали монолітними: один лідер, одна група, одна партія. І тут почалась істерика у влади – як так? Але треба визнати, що амбіції – і мої, і Хомутинніка, й інших – коштували нам рік часу", – вважає він.

Крім цього Хомутиннік у коментарі УП зазначив, що не хоче знову ставати главою групи, навіть коли розбереться зі своєю кримінальною справою, а воліє зайнятись підготовкою партії до виборів.

"Якщо чесно, то я уже навіть не хочу повертатись у цю рутину. Я пройду шлях до закриття справи проти мене, але не певен, що знову стану головою групи у Раді. Можливо, я попрошу партію підтримати мене на посаду керівника штабу і я б тоді сконцентрував свої сили на підготовці партії до майбутніх виборів" , – зазначив він.

Читайте більше в матеріалі УП: "Організовані Партійні Групи-4: "Відродження" з Хомутинніком і без"

Як відомо, 5 вересня голова депутатської групи "Партія "Відродження" Віталій Хомутиннік заявив про рішення залишити посаду керівника групи на перiод розслідування Генеральної прокуратури України та перевірки Державної фіскальної служби його декларацій.

ГПУ розслідує можливе ухилення від сплати податків Хомутинніком.

Згідно з матеріалами клопотання, нардеп задекларував у 2015 році 32,7 млн ​​гривень, 570 тис. доларів і 850 тис. євро готівки.

Крім того, депутат задекларував 88 об'єктів цінного рухомого майна.

Суд задовольнив клопотання прокурора і призначив позапланову документальну перевірку депутата з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період з 1998 по 2016 рік.

Сам Хомутиннік запевняє, що не ухилявся від сплати податків.

Валентина Романенко, УП