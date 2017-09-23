Нафтогаз продасть майже усі свої "Мерседеси"

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Субота, 23 вересня 2017, 09:54

НАК "Нафтогаз України" продасть 59 із 62 автомобілів, які зараз належать компанії, у тому числі автопарк Мерседесів. 

Про це йдеться у повідомленні компанії, яке оприлюднила прес-служба "Нафтогазу". 

Зазначається, що для продажу Мерседесів Нафтогаз" подав документи та очікує на необхідні погодження від Міністерства економічного розвитку і торгівлі, Міністерства фінансів, Фонду державного майна, Міністерства юстиції та Кабінету міністрів України".

За даними компанії, замість Мерседесів "Нафтогаз" орендує у ДК "Газ України" 5 автомобілів Фольксваген, 37 автомобілів марки Шкода Octavia та Superb.

"Газ України" закупив автомобілі за кошти, які вдалося отримати у комерційних компаній–боржників за боргами минулих років. Компанія придбала автомобілі "Шкода", зібрані в Закарпатській області, в офіційного дилера виробника", - йдеться у повідомленні. 

Українська правда

Теми: Нафтогаз авто
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