У КНДР - новий штучний землетрус, ймовірно через ядерний вибух

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Субота, 23 вересня 2017, 13:05

В районі північнокорейського полігону Пунгері, де проводяться випробування атомної зброї, зафіксовано новий землетрус із епіцентром на глибині 0 км.

Про це повідомляє китайська інформаційна агенція Сіньхуа.

Така глибина не є властивою для природних землетрусів, через що сейсмологи зробили припущення, що інцидент має штучну природу.

"Китайська сейсмологічна служба  каже, що землетрус імовірно відбувся внаслідок вибуху, а також – що він стався у тому самому місці, де було проведено останній вибух водородної бомбі", - йдеться  у повідомленні агенції.

Водночас, потужність даного вибуху була дуже малою у порівнянні з термоядерним вибухом, що мав місце на початку вересня.

Водночас, потужність даного вибуху була дуже малою у порівнянні з термоядерним вибухом, що мав місце на початку вересня. Тоді називалася магнітуда від 5.8 до 6.3, нині потужність у понад 100 разів менша, її бальність оцінюється на рівні 3.4.

Детальніше про ядерну програму КНДР читайте у матеріалах "120 кілотонн погроз: чи призведе північнокорейська криза до ядерної війни" та "Російський слід корейської ядерної програми: хто може ховатися за світовим конфліктом"

Європейська правда 

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