Поліція Швеції затримала двох росіян за кермування судном напідпитку

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Субота, 23 вересня 2017, 19:56

Поліція Швеції затримала двох росіян - капітана вантажного судна і його помічника - після того як їх судно сіло на мілину недалеко від міста Оскарсхамн.

Про це пише РІА Новости з посиланням на шведське видання Barometern та місцеву поліцію.

Затриманих підозрюють в управлінні судном в нетверезому стані.

Вантажне судно йшло під прапором Фарерських островів, вийшло з порту Вісбю і прямувало до порту Оскарсхамн.

За інформацією ТАСС, керівник рятувальних робіт Філіп Лундгрен розповів, що у паливних баках судна - 44 тисячі дизельного палива. У Береговій охороні повідомили, що витоку палива в море не було і ситуація стабільна.

У російському посольстві в Швеції заявили, що перевіряють інформацію про затримання росіян.

Згодом агентство з посиланням на представника поліції Кальмарської губернії повідомило, що обоє затриманих залишаться під вартою.

"Прокурор вирішив залишити затриманих під арештом", - повідомило джерело.

Теми: Швеція Росія
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