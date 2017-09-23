У Бердичеві надзвичайна ситуація через град розміром з яйце

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Субота, 23 вересня 2017, 21:24

23 вересня у м. Бердичів Житомирської області оголошено надзвичайну ситуацію місцевого рівня через пошкодження напередодні градом житлових будинків та порушення нормальних умов життєдіяльності населення.

 
Всі фото ДСНС

Як повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій, на базі міської ради організовано прийом заяв від громадян та проведено оцінку заподіяних негодою збитків.

Зокрема, від населення надійшли заяви про пошкодження покрівель понад 1950 приватних домоволодінь. Також потребують капітального ремонту або заміни дахи у 6 школах та 4 дитячих дошкільних навчальних закладах районного центру.

 

Орієнтовна вартість заподіяних збитків перевищує 6,4 млн. грн.

Українська правда

Теми: Житомир надзвичайна подія
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