У Львові сміттєвоз на смерть збив двох жінок

У Львові внаслідок наїзду навантаженого сміттєвоза загинули 79-річна і 51-річна жінки.

Про це повідомила прес-служба Львівської міськради.

"Сьогодні на вул. Полуботка, 11 під колесами сміттєвоза загинули дві жінки - одна 1938 року народження, інша - 1966 року народження. Зі слів очевидців, жінки перебігали дорогу не на пішохідному переході і потрапили під передні колеса сміттєвоза". - зазначено у повідомленні.

Прес-служба також зазначає, що сміттєвоз фірми "АВЕ" їхав завантаженим.

Окрім того, як передає "Zaxid.net" з посиланням на львівських поліцейських, жінки, які загинули, є матір’ю та донькою.