У неділю бойовики порушили "тишу" 9 разів, поранено бійця ЗСУ

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Неділя, 24 вересня 2017, 18:35

У неділю бойовики ОРДЛО порушили перемир'я 9 разів, не застосовуючи міномети та інше важке озброєння, один український військовий зазнав поранень. 

Про це ввечері 24 вересня повідомили у прес-центрі штабу АТО. 

Військовий отримав поранення поблизу н.п. Луганське під час обстрілу опорного пункту українських військ з різних видів гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, повідомили у штабі. 

Зранку на донецькому напрямку бойовики  двічі вели вогонь з озброєння БМП по силах АТО у районі Зайцевого. Сили ЗСУ відкривали вогонь у відповідь.

На приморському напрямку бойовики вели вогонь зі стрілецької зброї біля Водяного та Павлополя, біля Мар’їнки застосували великокаліберні кулемети. 

Українська правда 

Теми: АТО Мінські угоди
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