Екс-директора "Інформаційних судових систем" затримали на кордоні з Росією

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Понеділок, 25 вересня 2017, 13:49

Правоохоронці затримали екс-директора ДП "Інформаційні судові системи" Леоніда Богданова при перетині кордону.

Про це "Українській правді" повідомив начальник Департаменту спеціальних розслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк.

"При перетині кордону затримали підозрюваного, колишнього директора ДП "Інформаційні судові системи"", - сказав він.

Горбатюк уточнив, що це сталося 23 вересня на пункті контролю "Конотоп" Сумської області.

За його словами, затриманий їхав потягом до Російської Федерації. 

 
Леонід Богданов
Фото з facebook

Як уточнив речник Державної прикордонної служби Олег Слободян, Богданова затримали о 4 годині ранку під час оформлення громадян, які перетинали кордон потягом "Хмельницький-Москва".

"Відносно Богданова прикордонники виконали доручення Генеральної прокуратури. Вони поінформували співробітників ГПУ, і вони приїхали і затримали Леоніда Богданова", - сказав Слободян.

Як відомо, ДП "Інформаційні судові системи" раніше очолював Леонід Богданов.

При ньому розробили і впровадили автоматизовану комп'ютерну систему, яка забезпечує діяльність судової системи. 

За даними "Укрінформу", Генпрокуратура підозрює колишнього директора ДП "Інформаційні судові системи" у заволодінні 6,4 мільйона гривень під час закупівлі обладнання для відеоконференцзв'язку для судів.

Ірина Балачук, Оксана Коваленко, Українська правда

Теми: Генпрокуратура арешт кордон
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