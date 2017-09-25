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Экс-директора "Информационных судебных систем" задержали на границе с Россией

Понедельник, 25 сентября 2017, 13:49

Правоохранители задержали экс-директора ГП "Информационные судебные системы" Леонида Богданова при пересечении границы.

Об этом "Украинской правде" сообщил начальник Департамента специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.

"При пересечении границы задержали подозреваемого, бывшего директора ГП "Информационные судебные системы"", - сказал он.

Горбатюк уточнил, что это произошло 23 сентября на пункте контроля "Конотоп" Сумской области.

По его словам, задержанный ехал поездом в Российскую Федерацию. 

 
Леонид Богданов 
Фото c facebook

Как уточнил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Олег Слободян, Богданова задержали в 4 утра во время оформления граждан, которые пересекали границу поездом "Хмельницкий-Москва".

"В отношении Богданова пограничники выполнили поручение Генеральной прокуратуры. Они проинформировали сотрудников ГПУ, и они приехали и задержали Леонида Богданова", - сказал Слободян.

Как известно, ГП "Информационные судебные системы" ранее возглавлял Леонид Богданов. При нем разработали и внедрили автоматизированную компьютерную систему, которая обеспечивает деятельность судебной системы.

По данным "Укринформа", Генпрокуратура подозревает Богданова в завладении 6,4 миллиона гривен при закупке оборудования для видеоконференцсвязи для судов.

Ирина Балачук, Оксана Коваленко, Украинская правда

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Темы: Генпрокуратураарестграница
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