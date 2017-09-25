В Україні за 1,5 місяці кількість переселенців зросла на 4 тисячі осіб
В Україні на обліку перебуває 1 мільйон 592 тисячі 982 переселенці з анексованого Криму та зони АТО.
Про це повідомляє сайт Міністерства соціальної політики.
"Станом на 25 вересня 2017 року… взято на облік 1 592 982 переселенці або 1 285 506 сімей з Донбасу і Криму", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що з бюджету профінансовано 2 мільярди 143 мільйони 108 тисяч гривень соціальних виплат переселенцям.
Як відомо, станом на 15 серпня в Україні було зареєстровано 1 мільйон 589 тисяч 14 переселенців.
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