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В Україні за 1,5 місяці кількість переселенців зросла на 4 тисячі осіб

Понеділок, 25 вересня 2017, 15:39

В Україні на обліку перебуває 1 мільйон 592 тисячі 982 переселенці з анексованого Криму та зони АТО.

Про це повідомляє сайт Міністерства соціальної політики.

"Станом на 25 вересня 2017 року… взято на облік 1 592 982 переселенці або 1 285 506 сімей з Донбасу і Криму", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що з бюджету профінансовано 2 мільярди 143 мільйони 108 тисяч гривень соціальних виплат переселенцям.

Як відомо, станом на 15 серпня в Україні було зареєстровано 1 мільйон 589 тисяч 14 переселенців.

"Українська правда" у Threads

Теми: переселенці
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